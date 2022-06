Ausstellungsduett im Ferdinandeum: Das Leben zeigt dem Tod die Zunge

Zwei Präsentationen, in denen sich Florian Waldvogel, der Sammlungsleiter für die museale Moderne, wieder einmal als einer erweist, der die Kunst des Ausstellungmachens einfach kann. Wenn er etwa die 147 – von insgesamt 178 – Plakate Martin Kippenbergers (1953–1997) aus der Sammlung des Innsbrucker Galeristen Hans Widauer so hängt, dass der Besucher/die Besucherin darin mit den Augen wie in einem Buch „blättern“ kann. Um auf diese Weise zu begreifen, was die Faszination dieses „bad boy“ der Kölner Szene der 1980-/1990er-Jahre ausmacht.

Objekte der Kunst aus völlig unterschiedlichen Zeiten, in denen es um das Mysterium des Todes geht. In Johann Peter Denifles Zeichnung von 1771 liegt ein toter junger Mann in fast derselben überstreckten Haltung da wie in dem 160 Jahre jüngeren, in expressiver Wucht gemalten Gemälde von Herbert Boeckl. In dem nur ein Jahr jüngeren Bild „Der große Tod und das kleine Leben“ geht es dagegen so skurril surreal zu, wie man es von Paul von Rittinger kennt. Die mehr als 2000 Jahre alte ägyptische Mumie eines in Tücher gewickelten „Kornschreibers“ hat der Südtiroler Peter Pederlunger in den 1830er-Jahren als „Souvenir“ von einer Reise an den Nil mitgebracht und dem Museum geschenkt, das dieses Objekt der sehr speziellen Art bisher aber nur ganz selten gezeigt hat.