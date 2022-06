TT-Analyse: Tiroler Seniorenbund – wer ist das eigentlich?

Das kann Tirols ÖVP-Chef und Landeshauptmann Günther Platter derzeit am wenigsten gebrauchen: Mitten in die Diskussion über eine Wahlkampfobergrenze von einer Million Euro platzen die Corona-Förderungen von 184.000 Euro für seinen „Tiroler Seniorenbund“. Der Verein ist auch ÖVP-Teilorganisation mit umfassenden personellen Überschneidungen. In der Landeshauptstadt Innsbruck kandidiert der „Tiroler Seniorenbund“ sogar seit Jahrzehnten als wahlwerbende Gruppe. Und natürlich wurde vor den Gemeinderatswahlen Ende Februar der Werbeslogan der Tiroler Volkspartei „jetzt. weiter.“ 1:1 übernommen – ausgenommen der Verweis auf die „Tiroler ÖVP“. Schließlich ist der Seniorenbund ja ein unabhängiger Verein.