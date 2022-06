Mit neuem Online-Formular gegen illegale Vermietung in Innsbruck

Innsbruck – Zur Mobilisierung von Wohnraum hat sich Innsbruck nicht zuletzt den Kampf gegen Leerstand und zweckfremde Vermietungen auf die Fahnen geschrieben. Dem gesetzlichen Auftrag folgend, habe die Stadt nun „als erste österreichische Kommune“ einen geordneten Ablauf entwickelt, um illegaler Vermietung Einhalt zu gebieten, hieß es dazu gestern in einer städtischen Aussendung. Mehrere Dienststellen im Stadtmagistrat bearbeiten das Thema, allen voran das Referat Gebäude- und Wohnungsregister sowie das Gewerbereferat. Liegt der Verdacht auf zweckwidrige Vermietung vor, werden innerhalb des Magistrats Verfahren eingeleitet; erhärtet sich der Verdacht, kann dies in Strafzahlungen münden.

„Überall dort, wo allfällige behördliche Bewilligungen korrekt sind, haben VermieterInnen nichts zu befürchten“, betont die Stadt. Nicht selten komme es vor, dass illegale Vermietung auch Lärmbelästigungen oder Ähnliches bedingt und Privatpersonen ihren Verdacht an die Behörde melden möchten. Damit dies in Zukunft strukturiert abläuft, stellt die Stadt ab sofort ein Online-Formular unter bit.ly/Formular_ Online-Verdachtsmeldung zur Verfügung. Zudem kann man sich via gwr@innsbruck.gv.at direkt an das Team des Gewerbereferats wenden bzw. im Bürgerservice in den RathausGalerien eine Meldung machen. (TT)