29-Jähriger krachte in Wörgl mit Auto in Schrebergartenhaus

Wörgl – Alkoholisiert und viel zu schnell war ein 29-jähriger Österreicher am Dienstagabend mit dem Auto auf regennasser Fahrbahn in Wörgl unterwegs. Der Mann fuhr mit einem 24-jährigen Beifahrer auf der so genannten Nordtangente im Gewerbegebiet in Richtung Stadtzentrum. Bei der starken Rechtskurve am Ende der „Nordtangente" überfuhr das Auto die Fahrbahnmitte, kollidierte mit Betonleitwänden und landete schließlich in einem Schrebergartenhaus.