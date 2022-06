„Schönheit ist trügerisch“: Elisabeth Schweeger über Kulturhauptstadt-Projekt

Elisabeth Schweeger übernahm im vergangenen November die Leitung des Kulturhauptstadt-Projekts. © WEIHBOLD/OÖN

Bad Ischl – Sie sei ins kalte Wasser gesprungen, aber immerhin habe sie gewusst, worauf sie sich einlässt. Mit „kaltem Wasser“ meint Elisabeth Schweeger die künstlerische Leitung der Europäischen Kulturhauptstadt 2024 Bad Ischl/Salzkammergut. „Das Bewerbungsbuch ist ehrlich und authentisch, das hat mir gefallen. Und trotzdem kann ich nach einigen Monaten sagen: Dieses Projekt ist eine ziemliche Herausforderung“, sagt sie im Gespräch mit den Chefredakteuren der Bundesländerzeitungen.

Herausforderung deshalb, weil Schweeger in der Bespielung öffentlicher Räume durchaus Erfahrung habe, eine ganze Region sei dann doch eine andere Kategorie. Aber die 68-jährige frühere Biennale-Kommissärin und Intendantin des Frankfurter Schauspielhauses bemüht die Salzkammergut-Zuschreibung „Herz von Österreich“ und meint damit, dass sich in dieser Gegend „alles Gute und nicht so Gute“ der Republik verdichte.

Zur Person Elisabeth Schweeger, Jahrgang 1954, studierte Komparatistik und Philosophie (unter anderem in Innsbruck). Von 2001 bis 2009 war sie Intendantin des Frankfurter Schauspielhauses. 2001 verantwortete sie Österreichs Auftritt bei der Biennale von Venedig. Auch in Tirol ist und war Schweeger immer wieder tätig, etwa als Beraterin beim Bau des Hauses der Musik Innsbruck oder als Mitglied des Kuratoriums „Designing Future Realities“ der Uni Innsbruck.

Die Eigenwilligkeit multiplizierte sich ob der 23 beteiligten Salzkammergut-Gemeinden, die nun erstmals doch zusammenarbeiten wollen. Schweeger: „Und wenn es die 23 Gemeinden tatsächlich schaffen, an einem Strang zu ziehen, dann könnte das ein Modell für Europa werden.“

Schweeger mauert sich nicht im künstlerischen Elfenbeinturm ein, sie hat auch die ökonomischen/infrastrukturellen Bedürfnisse – etwa mit den schwächelnden Tourismus-Saisonen Frühling und Herbst sowie dem industriellen Nord-Süd-Gefälle – im Blick. Was das Land bieten müsse, um sich als lebenswert herzurichten, „sind vor allem Mobilität und Digitalisierung“. Man müsse imstande sein, „mit der ganzen Welt zu kommunizieren – dann ist der ländliche Raum plötzlich interessant.“

Nein, das reicht dennoch nicht, „weil man eine Gegend auch kulturell aufladen muss, damit die Leute dort sein wollen. Was die Kulturhauptstadt kann, ist, diese Themen in den Vordergrund zu stellen und Impulse zu geben. Was wir nicht können: eine ganze Region umkrempeln.“ Die Frage sei: Ist der ländliche Raum entwickelbar – und zwar so, dass man dort gut leben kann?

Schweeger dekliniert die Historie durch: Vom Salzabbau über die Migration von Protestanten und Bergarbeitern, vom Einzug des höfischen Wiener Lebens bis zu den Kunst- und Kultur-Persönlichkeiten, die im Habsburger Windschatten hinterher strömten. „Und dieses Kulturleben war im 19. Jahrhundert jüdisch bestimmt, deshalb habe ich bei meiner Bestellung dieses Faktum auch besonders betont. Durch den Nationalsozialismus ist dieses künstlerische Leben jäh abgebrochen, weil das Salzkammergut so schnell wie kaum ein anderes Gebiet arisiert wurde. Was nach dem Krieg passiert ist, war eine kulturelle Amnesie – und die hält schon ein wenig an.“

Schweeger malt die großen Linien auf, dass etwa Franz Joseph I. nicht der sympathische Kaiser-Onkel mit gelegentlichen Jagdausflügen in Ischl war. Sondern das Oberhaupt eines 800-jährigen Habsburger-Reichs, für das der Begriff Vielvölkerstaat zu kurz greift, weil so kolonialistisch gewerkt wurde, dass man sich bei den Verwerfungen auf dem Balkan, die bis in die Gegenwart reichen, keineswegs abputzen kann. Schweeger: „Ohne Erinnerungskultur können wir uns nicht nach vorne bewegen. Im Klischee stecken zu bleiben, heißt Stillstand. Ich will die Bilder nicht zerstören, aber darauf hinweisen, dass sie die Blockade beinhalten.“ Und doch seien ihr die hübschen Krönchen-Klischees plausibel, „weil die Landschaft einfach umwerfend schön ist. Aber diese Schönheit ist trügerisch.“

Freilich will der Salzkammergut-Touristiker von „Overtourism“ nichts hören, allerdings kämpft Hallstatt dagegen, dass der Tourismus weder Menschen noch Natur erdrückt. „Was kann ich also kulturell tun“, fragt Schweeger, „damit der Ort noch eine andere Bestimmung erfährt?“ Dafür sei 2024 da. In anderen Gemeinden existiere zwar eine abgeflaute Form von Tourismus, „aber die Hotelbetten werden immer weniger – der Grund: Arbeitskräftemangel. Und wenn dort der Tourismus wegfällt und es nur noch die Landwirtschaft gibt, können sie von der Landwirtschaft trotzdem nicht leben, weil sie dafür zu klein sind.“ Also redet Schweeger noch lange nicht von Projekten einer künstlerischen Verarbeitung von Lebenswirklichkeiten, sondern 2024 werde man auch auf die Notwendigkeit der Herstellung neuer Infrastruktur mit Nachdruck hinweisen. „Damit die Region jenseits von Tourismus interessant bleibt oder wird.“

Vor lauter Inhalten sträubt sich Schweeger, übers Geld zu reden. Für das Kulturhauptstadtjahr wurde ein Budget von 30 Millionen Euro angepeilt. Aktuell steht es bei rund 25,8 Mio. Euro. Schweeger ist optimistisch. Zwei weitere Millionen für EU-Projekte seien bereits zugesagt. Auch die Suche nach Sponsoren läuft: „Das hätte man auch ein bisschen früher erledigen können. Egal, wir machen es jetzt.“

1000 Einreichungen und Projektideen habe der Open Call gebracht – und weil davon nur 50 bis 100 umgesetzt werden, stand Schweeger vor der Wahl, „entweder häng’ ich mich auf, weil alle, denen wir absagen müssen, enttäuscht sind. Oder wir bieten Vernetzungsmöglichkeiten an, vermitteln Förderstellen von Bund, Land, Gemeinden und stellen Kontakte her, wie es beim ersten Marktplatz der Ideen am 6. Mai mit 380 Interessierte geschehen ist. Plötzlich finden Kooperationen statt. Das Ausseerland will diesen Marktplatz jetzt genauso wie der Norden des Salzkammerguts auch haben. Das werden wir umsetzen. Die Arbeit, die ich leiste, ist: reden, reden, reden.“