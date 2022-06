Kramsach – Mittwochfrüh kam es in Kramsach zu einem Frontalzusammenstoß. Ein 31-Jähriger war gegen 7 Uhr in Richtung Seebühel unterwegs. In einer leichten Kurve kam es zur Kollision mit dem Pkw einer 23-Jährigen. Die Frau wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. (TT.com)