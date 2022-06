Turbulenzen vor dem Fest: Queen-Flieger landet erst im zweiten Anlauf

London – Kurz vor ihrer großen Jubiläumsparty brauchte Queen Elizabeth II. noch einmal starke Nerven: Wegen eines Gewitters ist ihr Flugzeug aus Schottland am Dienstag einem Zeitungsbericht zufolge erst im zweiten Versuch erfolgreich in London gelandet. Der erste Versuch sei wetterbedingt abgebrochen worden, berichtete die Sun in der Nacht auf Mittwoch.