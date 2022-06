Vorarlberger Inseratenaffäre: Viel Unterbrechung, keine Befragung

Am Mittwoch kam es zum Auftakt der „Vorarlberg-Tage“ vor dem ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss. (Heute ist Finanzminister Magnus Brunner am Wort.) Die Opposition und die Grünen wollten dies so. Sehr zum Ärgernis der Kanzlerpartei ÖVP. Zwar konnte sie nicht verhindern, dass die Vorarlberger Korruptionsaffäre auch im U-Ausschuss in Wien aufschlug, aber nahezu bei jeder Frage stellte sie in Abrede, dass diese mit dem Untersuchungsgegenstand und Untersuchungszeitraum in Einklang zu bringen ist. Die Argumentation der ÖVP wurde weitgehend vom Verfahrensrichter bzw. der Verfahrensrichterin geteilt.