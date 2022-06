Nach Messerattacke auf Fünfjährigen: Verdächtige vor Befragung

Graz – Nach der Messerattacke auf einen fünfjährigen Buben am Dienstag in Graz soll am Mittwoch die 42-jährige Mutter von der Polizei befragt werden. Sie dürfte den ersten Ermittlungen zufolge ihrem eigenen Sohn tiefe Schnittverletzungen an den Unterarmen zugefügt und sich auch selbst verletzt haben. Das Kind wurde am Dienstag operiert und ist am Weg der Besserung. Aussagen des Vaters zufolge könnte die Mutter an einer psychischen Erkrankung leiden, so die Polizei am Mittwoch.