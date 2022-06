Tiroler Forschungs- und Wissenschaftsagentur gegründet

Zudem gehe es um die "Vermeidung von Doppelgleisigkeiten", unterstrich die Gesundheits- und Wissenschaftslandesrätin am Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz in Innsbruck. Das Land Tirol - gleichermaßen als Träger wissenschaftlicher Einrichtungen und großer Fördergeber - sei sich dem Stellenwert des tertiären Sektors bewusst. "Wir können und müssen noch besser werden", hielt Leja fest und sah die Schaffung der neuen Agentur als "Weichenstellung", um den Wissenschaftsstandort Tirol zu stärken, international noch konkurrenzfähiger zu werden und noch mehr Fördermittel - besonders auf EU-Ebene - abzuholen. Die Autonomie der Hochschulen würde selbstverständlich gewahrt werden, so die Landesrätin weiter, der "Strategieprozess" werde in "kooperativer und interaktiver Weise" erfolgen.