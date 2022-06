18-Jähriger verprügelte in Innsbruck drei Pfleger: acht Monate Haft

Feldkirch – Ein in Vorarlberg wohnhafter 18-Jähriger ist am Mittwoch am Landesgericht Feldkirch wegen dreifacher Körperverletzung zu neun Monaten Haft verurteilt worden. Der junge Mann hatte im April dieses Jahres drei Pflegekräfte an der Klinik in Innsbruck verprügelt, nachdem seine Freundin operiert worden war. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.