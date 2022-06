Kasatkina feierte größten Karriere-Erfolg, Swiatek baute Monster-Serie aus

Paris – Die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek hat ihre Siegesserie fortgesetzt und steht bei den French Open im Halbfinale. Die 21 Jahre alte Polin gewann am Mittwoch in Paris einen Tag nach ihrem Geburtstag gegen Jessica Pegula aus den USA mit 6:3,6:2 und feierte damit ihren 33. Erfolg in Serie.