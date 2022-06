Swiatek baute Monster-Serie aus, Cilic räumte Rublew aus dem Weg

Darja Kasatkina jubelte über den Einzug ins Halbfinale der French Open und den bislang größten Erfolg ihrer Karriere. © CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Paris – Die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek hat ihre Siegesserie fortgesetzt und steht bei den French Open im Halbfinale. Die 21 Jahre alte Polin gewann am Mittwoch in Paris einen Tag nach ihrem Geburtstag gegen Jessica Pegula aus den USA mit 6:3,6:2 und feierte damit ihren 33. Erfolg in Serie.

In der Runde der letzten Vier bekommt es Swiatek an diesem Donnerstag mit der russischen Tennisspielerin Darja Kasatkina zu tun. Die 25-Jährige gewann im Viertelfinale gegen ihre Landsfrau Veronika Kudermetowa mit 6:4,7:6(5) und zog erstmals in ihrer Karriere bei einem Grand-Slam-Turnier ins Halbfinale ein.

Im anderen Vorschlussrunden-Duell stehen sich ebenfalls am Donnerstag die Amerikanerin Coco Gauff und Martina Trevisan aus Italien gegenüber.

Im Viertelfinale des Tennis-Grand-Slam-Turniers in Paris verabschiedete sich indes bei den Männern der letzte Russe aus dem Bewerb. Der als Nummer sieben gesetzte Andrej Rublew musste sich am Mittwoch nach einem Fünf-Satz-Krimi über mehr als vier Stunden dem Kroaten Marin Cilic 7:5,3:6,4:6,6:3,6:7(2) geschlagen geben. Der Halbfinalgegner des 33-Jährigen wurde noch am selben Abend im Duell des Norwegers Casper Ruud mit Holger Rune aus Dänemark ermittelt.

Cilic, der US-Open-Champion von 2014, zeigte vor allem im entscheidenden Tiebreak des fünften Satzes eine überragende Vorstellung. Mit mehreren zentimetergenauen Bällen an die Linie zog der als Nummer 20 gesetzte Profi Rublew die Nerven.