Unfall in Völs: Lenker bremste plötzlich, Auto fuhr von hinten auf

Völs – In Völs ist am Mittwochvormittag ein Auto von einem anderen Pkw von der Straße einen Abhang hinab gestoßen worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 59-Jährige gegen 11.10 Uhr auf der Götznerstraße von Innsbruck kommend in Richtung Götzens. Vor der Österreicherin fuhr ein Deutscher. Der 78-Jährige bremste plötzlich, was die hinter ihm fahrende 59-Jährige zu spät bemerkte. Sie fuhr auf das Heck des Pkw auf, dieser kam von der Fahrbahn ab und stürzte etwa fünf Meter einen Abhang hinab. Dann wurde das Auto von Bäumen aufgehalten.