61-Jähriger mit Enkelkindern im Auto in Elbigenalp in Verkehrsunfall verwickelt

Elbigenalp – In Elbigenalp sind am Mittwochmittag bei einem Unfall drei Menschen verletzt worden. Ein 61-Jähriger war kurz nach Mittag um 12.20 Uhr auf der Lechtalstraße in Richtung Steeg unterwegs. Mit im Wagen: Seine beiden Enkelkinder, 7 und 3 Jahre alt. Zeitgleich fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Pkw aus einem Parkplatz und bog ebenfalls in Richtung Steeg auf die B198 ein.