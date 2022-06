Motorradfahrer nach Kollision in Kufstein durch Luft geschleudert

Kufstein – Ein Motorradfahrer hatte am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall Glück im Unglück. Der 25-Jährige war gegen 17 Uhr auf der B171 unterwegs. Er überholte einen vor ihm fahrenden Pkw und wollte sich vor ihm wieder einreihen. Dabei bremste er jedoch zu spät und fuhr auf den Pkw vor ihm – gelenkt von einem 44-Jährigen – auf. Der Motorradfahrer wurde durch die Luft geschleudert und am Bein verletzt. Wie schwer, ist nicht bekannt. Er konnte sich jedoch selbst in ärztliche Behandlung begeben. (TT.com)