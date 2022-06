Zucchero in Innsbruck: Im Klangbrei geht die Sonne auf

Seit 1970 steht Zucchero Sugar Fornaciari auf der Bühne. Sein Innsbrucker Gastspiel von 2020 holte der 66-Jährige am Dienstag nach. © Rita Falk

Innsbruck – Viele, die an diesem Dienstag in die Olympiahalle strömten, sind zum ersten Mal auf einem Konzert – seit der Pandemie. Oder überhaupt. Das Publikum war jedenfalls altersmäßig breit gestreut. Auf Zucchero können sich halt viele verständigen. In Tirol ist er ein gern gesehener Gast. Da wartet man gerne mal bald zwei Jahre auf das eine Konzert.

Auf jenen Gig, den der scheinbar nie müde, stets behutete Italiener mit Reibeisen-Stimme einst für Oktober 2020 angesetzt hatte. Am Dienstagabend hat er in Innsbruck das nicht ganz ausverkaufte erste von insgesamt fünf Konzerten gegeben, die heuer noch in Österreich anstehen. Auf der Bühne steht Zucchero dann mit gleich zwei „neuen“ Alben: „D.O.C.“ von 2019 und seiner Coverplatte „Discover“ (2021). Da wird es eng für das, wofür so viele gekommen sind: um zu „Baila“ zu shaken und bei „Diamante“ dicke Tränen zu heulen.

Dabei fühlen sich auch all jene, die Zucchero eben nur für seine großen Hits kennen, an diesem Abend gut unterhalten. Ganz unbestritten, die große Show kann er. Auch mit 66. Obwohl mit dem Opener „Spirito nel buio“ der Vorhang schon wieder fällt – aber nur, um ein Bühnenbild zu enthüllen, das dem Cover von „D.O.C.“ nachempfunden ist. In der Mitte prangt eine stilisierte Sonne, eigentlich ein riesiger Bildschirm. Bis September 2023 wird sie auf insgesamt 150 Konzerten rund um die Welt aufgehen. Zu sehen darin: Ausschnitte aus Musikvideos, Kreuze auf Hügeln, lachende Kinder – oder der Maestro selbst. Für ein gutes Schlagerkonzert hätten nur noch die Übertitel gefehlt.

Dabei ist Zucchero nicht gleich Schlager, auch wenn sich alles danach anfühlt. Es erklingen Hymnen, ein bisschen Weltmusik, Gospel, Blues und Rock – Hauptsache, alles im ganz großen Stil inszeniert. Unter zwei Schlagzeugen macht er’s nicht. Mehr ist mehr. Das geht an diesem Abend nur in puncto Lautstärke nicht auf: Gerade am Anfang verschwimmen Stimmen, Bläser, Bässe in einem Klangbrei.

Das kann Fans aber nicht beirren. Spätestens bei „Con le mani“, dem dritten Song, steht im einst bestuhlten Parterre der Olympiahalle alles. Richtig, man kann sich nicht nicht zu Zucchero bewegen; nicht nicht zu „13 buoni ragioni“ wippen, nicht nicht zu „Diamante“ träumen. Und apropos Hits: Die sind an diesem Abend gut verteilt. „Baila (Morena)“ in der Mitte des Konzerts ist der erste, aber nicht letzte Höhepunkt.