Depp gewinnt Prozess gegen Ex-Frau Heard: 15 Millionen Dollar Schadenersatz

Fairfax – Ein Geschworenengericht in den USA hat Schauspielerin Amber Heard wegen Verleumdung ihres Ex-Mannes Johnny Depp schuldig gesprochen. Heard habe den Hollywood-Star verleumdet, indem sie ihm häusliche Gewalt vorwarf, befanden die Geschworenen in Fairfax im US-Staat Virginia am Mittwoch. Sie müsse ihm deshalb 15 Millionen Dollar (14 Millionen Euro) Schadenersatz zahlen.