Harry und Meghan überraschend bei Militärparade in London

Überraschend werden Queen-Enkel Prinz Harry und seine Ehefrau Herzogin Meghan den Auftakt der Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Königin Elizabeth II. gemeinsam mit anderen Royals besuchen. Das Paar werde Mitglieder der königlichen Familie am Donnerstagvormittag zur traditionellen Geburtstagsparade "Trooping the Colour" in London begleiten, teilte der Palast in der Nacht auf Donnerstag mit.

Dort würden sie die Militärschau auf dem Exerzierplatz Horse Guards Parade unweit des Buckingham-Palasts aus dem früheren Büro des Herzogs von Wellington heraus verfolgen. Die Parade (11.00 Uhr MESZ) von mehr als 1.200 Offizieren und Soldaten wird von Harrys Vater Prinz Charles abgenommen. Der Thronfolger vertritt bei dem Spektakel seine Mutter, die im Palast bleibt.

Es war bekannt, dass Harry und Meghan zu den Feierlichkeiten mit ihren Kindern Archie (3) und Lilibet, die am Samstag ein Jahr alt wird, in die alte Heimat reisen. Allerdings war bisher nicht erwartet worden, dass die Familie offiziell auftreten würde. Der Palast hatte bereits klargestellt, dass das Paar sich Donnerstagmittag nicht an der Seite der Queen und der engsten Familie auf dem Buckingham-Balkon zeigen werde - dies wurde nun bekräftigt. Der Auftritt sei nur "Working Royals" vorbehalten. Harry und Meghan hatten aber ihre royalen Pflichten mit ihrem Umzug in die USA aufgegeben.

Erwartet werden der Sechste der Thronfolge und Herzogin Meghan auch zu einem Dankgottesdienst für die Queen am Freitag in der Londoner Kathedrale St. Paul's. Am Samstag ist Berichten zufolge ein privates Treffen mit Harrys Großmutter geplant. Es wäre das erste Mal, dass die Queen ihre Urenkelin Lilibet trifft, die nach dem Spitznamen der Monarchin benannt ist. Die geplante Zusammenkunft hat bereits zu Gerüchten geführt, dass Harry und Meghan ihre Tochter im Beisein der Queen taufen lassen könnten.