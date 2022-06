Am „Gardameer“ herrscht Hochsaison, Saisonstart auch in Tirol

Gardasee oder Seefeld? Beiderorts tummeln sich am Wochenende Urlauber.

Innsbruck – Sehnsucht See oder: italienisches Flair vor der Haustüre Tirols. Der Gardasee wird am kommenden Wochenende wohl „knackevoll sein“, sagt Andreas Kröll, Sprecher der Reisebüros in der Wirtschaftskammer Tirol. Je nach Ort liege die Auslastung über Pfingsten „zwischen 80 und 95 Prozent“, bestätigt Gianluca Ginepro vom Fremdenverkehrsamt „Visitgarda“.