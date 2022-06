Südtiroler Schriftsteller Joseph Zoderer ist tot

„Dieses ‚Ich‘ ist eine Erfindung“: Joseph Zoderer, 2015. © D/DLife

Von Joachim Leitner

Bruneck – Leicht hat er es selbst denen nicht gemacht, die es nur gut mit ihm meinten. Und in den vergangenen Jahren haben es viele gut mit Joseph Zoderer gemeint. Er hat Preise erhalten und Würdigungen, sein Werk wurde erforscht, auch weniger überzeugende Arbeiten für ihre Konsequenz wohlwollend besprochen. Selbst das offizielle Südtirol hat ihn irgendwann öffentlichkeitswirksam umarmt. Zoderers 75. Geburtstag wurde 2010 mit einem großen Festival gefeiert. Der damalige Landeshauptmann Luis Durnwalder herzte den Jubilar auf offener Bühne. Peter Handke – Festredner und einer von Zoderers „Einsamkeitsfreunden“ – suchte das Weite.

Und Zoderer zweifelte: „Der, der hier so herzlich und feierlich gelobt wird, bin gar nicht ich. Dieses ‚Ich‘ ist eine Erfindung.“ Noch 2020 konstatierte er bei einem Telefonat anlässlich seines 85. Geburtstags, dass er im Pustertal, in Terenten und Bruneck, wo er seit einem halben Jahrhundert lebte, immer der „Zuageroaste“ geblieben sei, „ein Fremder, den man, wenn es schon sein muss, lieber von der anderen Straßenseite grüßt“. Wirklich dazugehören hätte er wohl weder wollen noch können. Vielgefragter „Südtirol-Erklärer“ war er trotzdem. „Manchmal kommt es mir so vor, als sei ich dazu verdammt, ein Fremdenführer durch Südtirol und seine Geschichte zu sein“, sagte er einmal. Vom Blick auf seine Bücher, auf die Romane, Erzählungen und Gedichte, hat dieser enge Fokus oft abgelenkt. Dabei hat Zoderer mit „Die Walsche“, dem Roman, der ihn 1982 weit über seine „Herkunftsheimat“ hinaus bekannt machte, nur ein ganz eindeutiges „Südtirol-Buch“ geschrieben. Und schon da waren die Themen, die ihn umtrieben, weniger eindeutig, als die „Nestbeschmutzer“-Debatte, die das Buch und dessen Verfilmung begleitete, glauben ließ.

Joseph Zoderer wurde 1935 in Meran geboren. Als Optantenkind überlebte er in Graz die Bomben des Zweiten Weltkriegs. Seine Erzählung „Wir gingen – Ce n’andammo“ (2004) bleibt als literarische Bearbeitung der Option unerreicht. Auch sie verfestigte seinen Ruf als Experte für die Verfasstheit südlich des Brenners. Erst als „Beinahe-Erwachsener“ kehrte er 1949 nach Südtirol zurück. Seine Erfahrungen in einem Schweizer Internat verarbeitete er im Roman „Das Glück beim Händewäschen“ (1976). In Wien wechselte er vom Hörsaal schnell in die Redaktionen von Kurier, Krone und Presse; in Bozen arbeitete er für die öffentlich-rechtliche RAI. Der Erfolg der „Walschen“, der beim Klagenfurter Bachmann-Wettbewerb seinen Ausgang nahm, ermöglichte ihm die Existenz als freier Schriftsteller – da war er bereits Mitte 40 und Familienvater.

Zoderer ging auf Reisen, schrieb Romane, die an der mexikanisch-US-amerikanischen Grenze („Das Schildkrötenfest“), in Triest („Dauerhaftes Morgenrot“) oder Agrigento („Der Schmerz der Gewöhnung“) spielten – Bücher übers Fremdsein, über Migration, die Zerbrechlichkeit von Beziehungen, männliches – heute würde man wohl sagen: toxisches – Begehren und bockigen Eigensinn, Bücher, die viel erzählen über die Zeit, in der sie entstanden sind – und die auf ihre Art doch zeitlos geworden sind. Eine vorbildlich edierte Werkausgabe erscheint seit 2015 im Innsbrucker Haymon Verlag. Dort kam Anfang des Jahres auch sein Gedichtband „Bäume im Zimmer“ heraus. Das 2007 vom Land Südtirol für 250.000 Euro erworbene Archiv des Autors wird im Brennerarchiv erforscht.

Weltliteratur wolle er schreiben, hat Joseph Zoderer immer bekräftigt – und dass „Weltliteratur eben nicht nur von der großen Welt träumen heißt, sondern auch vor der eigenen Haustüre kehren“. Außerhalb Südtirols wurde das verstanden. In Südtirol hat er dem Bild vom Propheten, der im eigenen Land wenig gilt, mit Borsalino und dunklem Mantel eine eigene Eleganz abgetrotzt – sagenhafte Wutausbrüche inklusive. Nein, leicht gemacht hat es Zoderer niemandem. Denen, die sich an ihm abgearbeitet haben, nicht. Denen, die es gut mit ihm meinten, nicht. Und sich selbst schon gar nicht.