Vier 13-Jährige lösten Brand in Wald bei Pfunds aus

Pfunds – Vier junge Burschen lösten am Mittwochnachmittag in Pfunds einen Brand in einem Waldstück aus. Laut Polizei wollten die 13-Jährigen unter einem Felsen ein Baumhaus bauen. Um mehr Platz zu haben, wollten sie den Bereich ausbrennen. Die Buben zündeten Äste, Moos und Laub an. Die Burschen konnten nach eigenen Angaben die Flammen mit etwas Erde selbst ersticken.