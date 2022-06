Vier 13-Jährige lösten Waldbrand bei Pfunds aus

Pfunds – Vier junge Burschen lösten am Mittwochnachmittag in Pfunds einen Waldbrand aus. Laut Polizei wollten die 13-Jährigen unter einem Felsen ein Baumhaus bauen. Um mehr Platz zu haben, wollten sie den Bereich ausbrennen. Die Buben zündeten Äste, Moos und Laub an. Das Feuer geriet aber rasch außer Kontrolle.