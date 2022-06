„Alpenland“ im Leokino: Zwischen Ökologie und Ökonomie

Wie lässt es sich in den Berg nachhaltig leben, fragt sich Robert Schabus in „Alpenland“. © imago

Innsbruck – Die Reise durch das „Alpenland“ beginnt in einer Indoor-Skiwelt mit Hüttenkitsch und ein paar hundert Metern Schneebahn. Erst der Blick von außen auf diese Skihalle auf Stelzen in einer flachen Landschaft macht die perverse Absurdität sichtbar, die in diesem Wintertourismus steckt.

Dann führt Dokumentarfilmer Robert Schabus („Bauer unser“) in seinem ausschnitthaften 88-minütigen Streifzug durch die alpinen Lebenswelten auf einen Bergbauernhof im Kärntner Mölltal. Viel schwerer als der Absturz einer Kuh auf der Alm wiegt, wie auch in den folgenden Episoden, die Ökonomie. Der Hunger auf Geld zerstört mit seiner Wachstumsmanie die ökologische Grundlage – auch für das, was einmal Fremdenverkehr war. Das ist im abwanderungsbedrohten französischen Méribel so wie auch im Valle Stura im Piemont oder in Garmisch mit seinen Immobilien-Investoren. Ein Bergblick kostet dort satte 10.000 Euro pro Quadratmeter und eine energiefressende Schneekanone entspricht dem, was die Gemeinde für eine der privatisierten Sozialwohnungen bekommt.

🎬 Trailer | „Alpenland“

Schabus’ Gesprächspartner sind Einheimische, die nicht einverstanden sind mit diesem zukunftsblinden Kurs. Oder Arbeitende wie im berühmten Zermatt, das zumindest autofrei ist. Dort erzählen ein portugiesischer Bergbahn-Gastarbeiter und seine Landsfrau, wie sie die übersteigerte Tourismus-Wirtschaft am Leben erhalten. Nur in Premana in der Lombardei kommt etwas anachronistischer Widerstandwillen auf, wenn die lokalen Handwerksbetriebe produzieren, als gäbe es keine Weltmarktkonkurrenz.

