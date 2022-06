Thronjubiläum der Queen: Feiern für Queen Elizabeth II. starten

In London beginnen am Donnerstag die Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. Zum Auftakt nehmen führende Royals unweit des Buckingham-Palasts die traditionelle Militärparade „Trooping the Colour“ ab. Anschließend zeigt sich die Queen mit den wichtigsten Mitgliedern ihrer Familie auf dem Balkon ihres Stadtschlosses.