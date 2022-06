Steirerin überwies „Love Scam"-Betrüger rund 250.000 Euro

Die Steirerin aus dem Bezirk Murtal hatte den angeblich 63-jährigen amerikanisch-schweizerischen Doppelstaatsbürger im Juli 2021 kennengelernt. Er sagte, er habe ein Großprojekt in der Türkei am Laufen und erwarte einen Gewinn von mehreren Millionen Euro. Über Monate hinweg baute er ein Vertrauensverhältnis zu ihr auf. Kommuniziert wurde über Telefon und Mail. Irgendwann fing der Mann an, ihr von Notsituationen zu erzählen und bat um Geldüberweisungen auf mehrere derzeit noch nicht bekannte Konten. Außerdem gab es Bargeldübergaben an Fremde in Wien.