Jubiläum für Benekickt’z: Längst geht es um (noch) Größeres

Zu Pfingsten rollt aber nicht nur in Sistrans der Ball, sondern auch in der Region Kitzbüheler Alpen, wenn die 24. Auflage des Cordial Cups von 3. bis 6. Juni angepfiffen wird. Dabei will der internationale Fußballnachwuchs auf 13 Sportplätzen (Kirchberg, St. Johann, Oberndorf, Kirchdorf, Brixen, Westendorf, Söll, Going, Ellmau, Kitzbühel, Reith, Hopfgarten und Fieberbrunn) in den Altersklassen U11, U13, U15 und beim Girls Cup aufzeigen. Unter den rund 160 Mannschaften aus 14 teilnehmenden Ländern sind auch Top-Teams wie Bayern München und Red Bull Salzburg vertreten. Auch aktuelle Stars wie Karim Adeyemi, David Alaba oder auch Marko Arnautovic haben in jungen Jahren in Tirol aufgespielt. (TT)