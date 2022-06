Tirols Nachwuchselite ist im Sport-BORG zu Hause

Innsbruck – Nach zweijähriger Corona-Pause stand gestern im Innsbrucker Sport-BORG in der Fallmerayerstraße wieder die Wahl zum Schüler/zur Schülerin des Jahres 2022 auf dem Programm. Und die Grußworte von Ausbildungskoordinator Andreas Pfister (mit seinem engagierten Team Caroline Insam und Wolfgang Stotter) trafen den Nagel vor der Präsentation der Nominierten gleich auf den Kopf: „Die Latte liegt sehr hoch.“

Schließlich stechen in der hauseigenen „Hall of Fame“ unzählige Ausnahmeathleten vergangener Jahr(zehnt)e ins Auge, die u. a. für vier Olympiasiege und unzählige WM- und EM-Titel gesorgt haben.

Bei den jungen Männern bereicherte Raffael Gruber als Sieger demütig die Ahnentafel der Sportkletterer an der Gang-Mauer, von der Jakob Schubert als Vorbild (Schüler des Jahres 2010) leuchtet.

„Damit Talente Sieger werden“, steht auf einem Baustein der Schule mit dualem System geschrieben. Es wurde aber auch am gestrigen Tag mehrmals daran erinnert, dass gewissermaßen auch der Weg das Ziel ist. Sportamtsleiter und Jury-Mitglied Reinhard Eberl würdigte heranreifende Talente, die dem Tiroler Sport auch in Zukunft in vielfältigen Rollen erhalten bleiben sollen. Jeder muss sich ja nach der eigenen Decke strecken ... (lex)