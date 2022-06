Nur noch ein Sieg bis zur WM: Ukrainer siegen auch für ihre Soldaten

Glasgow - Der Traum von Ukraines Fußball-Nationalteam bei der WM im November und Dezember in Katar dabei zu sein, lebt weiter. Mit einem 3:1-Erfolg in Glasgow wurde Schottland am Mittwoch im europäischen Play-off-Halbfinale ausgeschaltet. Auf dem Weg zu einem Endrunden-Ticket steht der Truppe von Oleksandar Petrakow damit am Sonntag (18.00 Uhr) in Cardiff nur noch Österreich-Bezwinger Wales im Weg. Der ukrainische Teamchef widmete den Sieg den Soldaten im Kriegseinsatz in der Heimat.