Wölfin vom Vorjahr heuer neuerlich im Brixental nachgewiesen

Innsbruck – In den vergangenen Wochen wurden Proben zur Bestimmung der einzelnen Wolfsindividuen entnommen. Jetzt liegen die ersten Ergebnisse vor: Vier verschiedene Tiere aus der italienischen Population wurden in Tirol im heurigen Jahr erfasst. Drei Wölfe sind männlich, einer weiblich. Die Ergebnisse der Analyse der Wolfs-DNA zur Bestimmung des Individuums für das Stubaital sind noch ausständig.

„Ein Rehriss Anfang April dieses Jahres im Gemeindegebiet von Hopfgarten im Brixental ist der Wölfin mit der Bezeichnung 126FATK zuzuordnen. Dieselbe Wölfin war bereits im Juli des vergangenen Jahres im Zuge von Schafsrissen in der Kelchsau nachgewiesen worden", teilte das Land Tirol am Donnerstag mit. In Summe waren im Brixental im Zusammenhang mit der Präsenz eines Wolfes im Vorjahr 39 tote Schafe zu verzeichnen, zehn davon können gesichert der Wölfin 126FATK zugeordnet werden.

Neben der bereits bekannten Wölfin wurden heuer bislang drei weitere, zuvor noch nicht in Österreich erfasste männliche Wölfe genetisch identifiziert. Sie sind für je einen Schafsriss Ende April in Anras und Mitte Mai in Weerberg sowie einen Rehriss Mitte Februar in St. Ulrich am Pillersee verantwortlich. Sie tragen die Bezeichnungen 150MATK, 149MATK und 144MATK. Im Bezirk Kitzbühel wurden somit im heurigen Jahr gesichert bereits zwei verschiedene Individuen nachgewiesen. (TT.com)