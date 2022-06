Elon Musk droht Tesla-Beschäftigten im Home-Office mit Rausschmiss

Palo Alto – Tesla-Chef Elon Musk beordert seine Mitarbeiter ins Büro zurück. "Jeder bei Tesla muss mindestens 40 Stunden in der Woche im Büro verbringen", schrieb Musk am Dienstagabend in einer E-Mail an die Mitarbeiter des US-Elektroautobauers, die Reuters vorliegt. "Wenn jemand nicht erscheint, müssen wir davon ausgehen, dass diese Person das Unternehmen verlassen hat." Zwei Tesla-Insider bestätigten die Echtheit der E-Mail. Tesla selbst reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.