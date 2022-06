Nicht zu stoppen: Weltranglistenerste Swiatek stürmt in das Endspiel von Paris

Paris - Iga Swiatek ist bei den French Open in Paris nicht zu stoppen. Die Tennis-Weltranglistenerste aus Polen deklassierte im Halbfinale die Russin Daria Kasatkina am Donnerstag mit 6:2,6:1. Für ihren 34. Sieg auf der WTA Tour in Folge brauchte Swiatek nur 66 Minuten, im zweiten Satz gewann die immerhin als Nummer 20 gesetzte Kasatkina nur neun Punkte.