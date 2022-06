Auto fing am Stadtberg Kufstein plötzlich Feuer und brannte aus

Kufstein – Das Auto eines 51-Jährigen ging am Donnerstagnachmittag mitten am Stadtberg Kufstein in Flammen auf. Der Türke fuhr gegen 16.35 Uhr talwärts. Plötzlich ließ die Bremswirkung nach, hinten im Pkw bildete sich starker Rauch. Der Mann stellte das Fahrzeug sofort ab. Er und eine weitere Insassin, eine 18-jährige Österreicherin, konnten noch rechtzeitig aussteigen. Dann begann das Fahrzeug im Heckbereich zu brennen. Die Beifahrerin setzte einen Notruf ab.