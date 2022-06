Vermeintliche Tochter bat um Überweisung: Frau in Reutte betrogen

Reutte – Eine Frau aus dem Bezirk Reutte ist Opfer von Betrügern geworden. Die 75-Jährige wurde per WhatsApp kontaktiert. In der Nachricht gab sich der Absender als die Tochter der Österreicherin aus und bat um die Überweisung eines vierstelligen Eurobetrages wegen eines Notfalls. Die Frau versuchte, ihre Tochter zurückzurufen, aber erreichte sie nicht. Deshalb überwies sie schlussendlich am 27. Mai den Betrag.