E-Bike stieß in Schwaz mit Pkw zusammen: 69-Jährige verletzt

Schwaz – Eine 69-jährige Radfahrerin ist am Donnerstagnachmittag in Schwaz bei einem Unfall verletzt worden. Eine 63-Jährige war um 16.20 Uhr auf der Dr. Weißgatterer-Straße in Richtung Krankenhaus unterwegs. Bei der Stopptafel auf Höhe von Haus Nr. 37 fuhr plötzlich von rechts eine E-Bike-Lenkerin – die 69-Jährige in die Kreuzung ein. Die Frau prallte gegen die Windschutzscheibe und stürzte zu Boden. Sie wurde dabei verletzt. Wie schwer, ist nicht bekannt. Sie wurde jedoch mit der Rettung ins Krankenhaus Innsbruck gebracht. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. (TT.com)