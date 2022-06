Gegen oben antanzen: Carmen Brucics portraitierte AktivistInnen

Der 25-jährige Luca Bitchikashvili, der sich als Performer und Model Lucrezia nennt, ließ Carmen Brucic ganz nah an sich heran. © Carmen Brucic

Innsbruck – Auf Einladung der europäischen Kreativplattform „Magic Carpets“ war die Tiroler Künstlerin Carmen Brucic im vergangenen Sommer „artist in residence“ in Tiflis. Jenen ins Private abgetauchten KünstlerInnen auf der Spur, die in Vor-Pandemie-Zeiten performend den berühmten Nachtclub Bassiani in Tiflis aufgemischt haben. Dessen Sperrung nach einer Polizeirazzia 2018 indirekt zur Geburtsstunde der Rave-Revolution wurde, um als selbstbewusst politischer Akt gegen die zutiefst reaktionäre und homophobe georgische Obrigkeit anzutanzen. Seit 4. März auch wieder im Bassiani.

Fünf dieser schrill performenden queeren AktivistInnen, von denen einige während des Lockdowns ihre Liebe zur Malerei und Zeichnung entdeckt haben, hat Carmen Brucic in Tiflis gesucht und gefunden. Um sie in ihren ganz privaten Umfeldern fotografisch und filmisch zu porträtieren, sie zu animieren, sich selbst zu inszenieren. In Settings, die teilweise fast rührend bieder daherkommen, Orte der Sicherheit für zutiefst verunsicherte Seelen zu sein scheinen.

Reich für die Insel Rennweg 4, Innsbruck 4., 5. Juni und 22. Juni bis 30. Juli Mi–Fr 10–17, Sa 11–15.30 Uhr. Eröffnung heute ab 19 Uhr.

Wobei man einen der Porträtierten schon von Carmen Brucics Altartuch kennt, das während der heurigen Fastenzeit in der Innsbrucker Johanneskirche das übliche Altarbild verhängt hat. Festgemacht am Körper des 24-jährigen David Apakidze, der in seiner Nacktheit zum berührenden Sinnbild des an der Welt leidenden Menschen wird.