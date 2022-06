Verdens verste menneske im Kino: An der Kreuzung des Lebens

Innsbruck – Julie weiß genau, was sie will, jedoch immer nur für eine Weile. Die Studentin entscheidet sich für Medizin, bevor sie ihr Interesse der Psychologie zuwendet. Doch dann wird sie Fotografin. „Wenn es dir ernst ist“, meint ihre Mutter nur.

Doch was ist dieser Ernst und wie lange muss eine Entscheidung halten, bevor sie als richtig gelten kann? Diese Frage stellt sich auch bei den Männern in Julies Leben. Als sie den erfolgreichen Comic- zeichner Aksel (Anders Danielsen Lie) trifft, scheint sie beantwortet. Doch der Altersunterschied zwischen der knapp 30-Jährigen und dem 44-Jährigen bringt Dissonanzen in die Beziehung. Vor allem die Asynchronität beim Kinderwunsch wird zum Streitpunkt.