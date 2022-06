Gerhard Pfeifer wird neuer Chef bei der 6. Gebirgsbrigade

Absam – Die 6. Gebirgsbrigade ist im Österreichischen Bundesheer für die Einsatzführung im Hochgebirge verantwortlich. Der Sitz des Kommandos befindet sich in der Andreas-Hofer-Kaserne in Absam, die Truppe hört seit dieser Woche auf einen neuen Chef: Oberst Kurt Pflügl übergab das Kommando im Beisein zahlreicher Ehrengäste, darunter Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Landeshauptmann Günther Platter, Generalmajor Martin Dorfer und Tirols Militärkommandant Brigadier Ingo Gstrein, an Brigadier Gerhard Pfeifer.