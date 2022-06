Neue Kanalbrücke in Heiterwang feierlich eröffnet

Reutte, Heiterwang – Knapp eine Million Euro investierten die Reuttener E-Werke (EWR) in den Neubau der Kanalbrücke, die die Wasserverbindung zwischen Plansee und Heiterwanger See überspannt. Rechtzeitig zum Erreichen der Normpegelhöhe am 31. Mai wurde das Bauwerk, das Schüler der HTL Imst entworfen hatten, offiziell eröffnet. „Aufgrund des Wasserstandes (der Plansee wird zur Stromerzeugung abgelassen – Anm.) konnten die Arbeiten nur im Winter durchgeführt werden, daher Baustart Februar. Um die Sicherheit zu gewährleisten, wurde eine eigene Lawinenkommission eingerichtet. Viele Sondertransporte und Einsätze von großen Mobilkränen waren erforderlich“, ließ EWR-Projektleiter Marco Pallhuber das Projekt Revue passieren. Nach über 70 Jahren war es Zeit geworden, die alte Holzbrücke auszutauschen. Die neue präsentiert sich nun modern, schlicht und offen. Die barrierefreie Konstruktion ist 40 Meter lang und als Sprengtragwerk ausgeführt.