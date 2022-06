Nach zwei Jahren: Die Oldtimer erobern in Dölsach wieder den Talboden

Dölsach – Zwei Jahre ist es her, dass die Oldtimerrallye des Dölsacher Motorsportclubs MSC zum letzten Mal stattfinden konnte. „Umso mehr freuen wir uns, dass wir am Sonntag, 5. Mai, wieder zu unserer Talbodenrunde starten dürfen“, sagt Andreas Mayerl, Obmann des Vereins. Anmelden kann man sich ab 10.30 Uhr beim Feuerwehrhaus, wo später auch die Siegerehrung und das Fest stattfinden werden. Start ist dort um 12 Uhr, die letzten Teilnehmer werden um 17 Uhr zurückerwartet. Spannend wird wieder, wer der Mittelzeit am nächsten kommt und damit die Rallye 2022 für sich entscheidet.

Alles, was Räder hat, darf an der Ausfahrt teilnehmen. Einzige Voraussetzung: Der fahrbare Untersatz muss mindestens 30 Jahre alt sein. Es werden wieder Fahrräder, Mopeds, Motorräder, Autos, Traktoren und nostalgische Rennwagen erwartet. Das Startgeld beträgt je nach Kategorie 20 bis 40 Euro. „Die Teilnehmer haben die schwierige Zeit der Einschränkungen genutzt und ihre Oldtimer wieder in Schuss gebracht“, kündigt Mayerl für die Ausfahrt echte Schmuckstücke an. Ihr Kommen zugesichert haben Oldtimerfans aus ganz Österreich, Südtirol und Deutschland. Die Rundfahrt ist auch immer ein Besuchermagnet. Die Veranstalter rechnen mit 200 aktiven Teilnehmern und vielen Zuschauern entlang der Strecke. Tradition hat auch die Kostümierung: „Die Teilnehmer passen ihre Kleidung dem Alter ihrer Fahrzeuge an. Das ist für alle Beteiligten ein Fest für die Lachmuskeln.“ Der Konvoi fährt über Lavant und Tristach nach Amlach, von wo aus es, nach einer Pause bei Kaffee und Kuchen, über Lienz und Nußdorf-Debant wieder zurück nach Dölsach geht.