Ermittler zerschlugen Drogenring: 20 Festnahmen, Abnehmer in Tirol

20 mutmaßliche Dealer versorgten Konsumenten im Zillertal und im Raum Innsbruck in zwei Jahren mit rund vier Kilo Kokain. Symbolbild. © imago

Von Thomas Hörmann

Entgeltliche Einschaltung

Innsbruck – 20 mutmaßliche Groß- und Kleindealer festgenommen, 155 Gramm Kokain und 8500 Euro beschlagnahmt: So lautet das Ergebnis monatelanger Ermittlungen gegen einen internationalen Drogenring. „Wir sind aber noch nicht fertig und versuchen derzeit, die Hintermänner der Verdächtigen auszuforschen“, erklärt Katja Tersch, Leiterin des Landeskriminalamtes (LKA): „Das ist immer der schwierigste Teil der Ermittlungen.“

Es war im vergangenen Oktober, als Tiroler Drogenfahnder auf mehrere Nordmazedonier aufmerksam wurden, die offenbar in Suchtgiftgeschäfte verwickelt waren. Vorwiegend im Zillertal, in Innsbruck und im Bezirk Innsbruck-Land, eine Spur führte aber auch nach München. So kam es, dass nicht nur das Landeskriminalamt in Innsbruck, sondern auch jene in München und Niederösterreich Ermittlungen aufnahmen. Auch die Polizeiinspektion Ried i. Z. war beteiligt.

Wie die Überwachungsmaßnahmen und Nachforschungen ergaben, wurden in zwei Jahren etwa vier Kilo Kokain im Wert von rund 400.000 Euro nach Tirol importiert und verkauft. Im März schlugen die Beamten zu und nahmen im Zillertal und in München zunächst vier Personen fest: einen Kroaten (43), einen 32-jährigen und einen 31-jährigen Nordmazedonier sowie dessen Ehefrau. Der 30-Jährigen werfen die Ermittler Geldwäsche vor, die drei Männer gelten als Hauptverdächtige. In der Folge führten die Drogenfahnder 19 Hausdurchsuchungen durch, 17 in Tirol, je eine in München und Niederösterreich. Dabei beschlagnahmten die Beamten insgesamt 155 Gramm Kokain, 8500 Euro, einen verbotenen Totschläger und zahlreiche Handys. Außerdem konnten die Drogenfahnder 16 Zwischenhändler (zwischen 17 und 39 Jahre alt) ausforschen und festnehmen, die von den Hauptbeschuldigten Kokain bezogen und an Konsumenten weiterverkauft haben sollen. Ein weiterer mutmaßlicher Dealer ist identifiziert, aber auf der Flucht. Auch 30 Konsumenten wurden bislang der Staatsanwaltschaft angezeigt.

„Das Suchtgift wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand in Deutschland beschafft und bei mehreren Transportfahrten ins Zillertal gebracht“, schildert Tersch die Vorgangsweise. Die Weitergabe an Zwischenhändler und Konsumenten sei bei kurzen Treffen in der Öffentlichkeit, etwa auf Park- und Sportplätzen, sowie in verschiedenen Lokalen erfolgt.