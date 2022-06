Tiroler in Verona bestohlen: „Mein Rad fährt jetzt in Bukarest“

Buch in Tirol – Eine Viertelstunde hat gereicht: Schon waren die zwei doppelt zusammengesperrten E-Bikes spurlos vom Platz in Verona verschwunden, obwohl nur wenige Meter entfernt zwei Beamte der italienischen Verkehrspolizei in ihrem Wagen saßen. Die Polizisten erklärten den fassungslosen Bestohlenen: „Gehen Sie zu den Carabinieri.“ Die Diebstahlsanzeige wurde dann dort entgegengenommen. Der Schaden in diesem Fall: 9000 Euro.