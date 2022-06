Uiguren: Mehrheit im Nationalrat sieht Genozid in China

Die SPÖ will den Bericht von UNO-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet, die kürzlich zu Besuch in China war, abwarten. Bachelet hat internationale NGOs verärgert, weil sie zum Abschluss ihrer Visite kaum Kritik an der chinesischen Führung geäußert hatte. Notwendig sei nun, so SPÖ-Menschenrechtssprecher Harald Troch, dass Bachelet ihren offiziellen Bericht über ihre China-Reise und die Situation in Xinjiang rasch veröffentlicht und dies abgewartet werde. „Dieser Bericht kann nur am Beginn der Aufklärung stehen und eine der Grundlagen sein für eine (Neu-)Bewertung der Menschenrechtslage.“