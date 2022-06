Wandas Tourauftakt in Innsbruck: „Mache nicht mehr jeden Spaß mit“

Marco Wanda: Der textliche Impuls war tatsächlich die Frage an meine Mutter, wie sich das für sie mit dem Älterwerden so anfühlt. Sie meinte, man werde verletzlicher. Dieser Satz ist irrsinnig lang in meinem Kopf herumgegeistert. Ich wusste, darin liegt ein Song – aber nicht, wie ich ihn schreiben kann. Nachdem ich endlich einen Zugang zum Song gefunden hatte, war ich wirklich baff. Es war mir nicht ganz klar, wo das alles herkam. So ein Lied schreibt man nur einmal im Leben. Wahrscheinlich also.