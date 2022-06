Makellos auf der Zielgeraden: HIT will das perfekte Abschiedsgeschenk

Die Handballer von medalp Innsbruck sind in Jubelstimmung – am Samstag (18 Uhr) will man sich in Hollabrunn den Meistertitel holen.

Hollabrunn – Vieles haben die Spieler von medalp Innsbruck Handball Tirol in der italienischen Serie A2 und in der HLA-Challenge schon erlebt – am Samstag wartet in Hollabrunn ein besonderes Abenteuer. Denn in Niederösterreich will sich die Mannschaft von Trainer Klaus Hagleitner am Samstag (18 Uhr/Youtube-Livestream) für eine sensationelle Saison belohnen und dem Trainer den Abschied versüßen. Der 58-Jährige übernimmt bekanntlich in der nächsten Saison die HLA-Truppe in Schwaz.