Unwetter hinterließen im Süden Österreichs Spur der Verwüstung

Klagenfurt – Der Süden Österreichs ist am Donnerstagnachmittag durch Unwetter erneut stark getroffen worden. Der ORF Kärnten berichtete am Freitag von knapp 300 Feuerwehreinsätzen im ganzen Bundesland. Besonders betroffen war der Bezirk Völkermarkt, wo Hagelkörner nicht nur Schaden anrichteten, sondern auch zentimeterhoch liegen blieben. Durch Blätter und Hagel verstopfte Abflüsse führten vielerorts zu Überflutungen.

Starkregen mit in weiten Teilen großflächigen Überschwemmungen und Hagel schädigten zum wiederholten Male landwirtschaftliche Flächen, so die Österreichische Hagelversicherung in einer Aussendung. Demnach muss mit einem Gesamtschaden in der Landwirtschaft von 2,8 Millionen Euro gerechnet werden.