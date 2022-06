TT-Tourentipp: Gegenüber der Wildspitze auf das Hörnle

Vent/Sölden – Vent im hintersten Ötztal: Da denken viele an die Wildspitze, mit 3768 Metern höchster Berg Nordtirols, an den Similaun (3599 m) und die Hintere Schwärze (3624 m). Für Bergsteiger ein Paradies in einer traumhaften Landschaft und nur ein Tag Aufenthalt reicht hier nicht aus. Eine weniger höhenmeterreiche und einfache Tour führt hingegen auf das 2406 Meter hohe Hörnle, das sich gleich hinter Vent in die Höhe zieht. Dabei handelt es sich nicht um einen eigenständigen Gipfel, sondern um einen Teil der Talleitspitze (3406 m). Dennoch ist die Wanderung hier herauf lohnenswert, nicht zuletzt wegen der tollen Ausblicke.