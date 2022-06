Energieversorgung, Medizin und Musik: „Das war Tirol Live“

Was passiert, wenn Russlands Präsident Wladimir Putin uns den Gashahn zudreht? Bei „Tirol Live“ erklärte der Vorstandschef der RAG Austria AG, Markus Mitteregger, wie man sich für den Ernstfall zu rüsten versucht. RAG ist der viertgrößte Speicherbetreiber in EU-Europa und der größte Österreichs. Mitteregger wird als Keynote am 9. Juni bei den „Interalpinen Energie-und Umwelttagen“ am Achensee sprechen.