Jetzt wird Platter Doyen der Landeshauptleute auf allen Linien

Bisher war Hermann Schützenhöfer (2.v.l.) mit 70 der älteste Landeschef. Künftig ist es der in Kürze 68-jährige Platter.

Innsbruck – Mit dem steirischen Wechsel ist künftig Tirols LH Günther Platter (ÖVP) auf allen Linien Doyen in der Landeshauptleutekonferenz: Er ist nicht nur nach Amtszeit (beinahe 14 Jahre), sondern auch nach Lebensjahren (in Kürze 68) der älteste unter den Landeschefs. Bisher war Hermann Schützenhöfer (ÖVP) mit 70 der älteste, war aber nicht nur deutlich kürzer im Amt als Platter, sondern auch als Markus Wallner (ÖVP), Peter Kaiser (SPÖ) und Wilfried Haslauer (ÖVP).

Zweit-ältester nach Amtsdauer ist bereits der Vorarlberger Markus Wallner (ÖVP) – obwohl er mit 54 Jahren der nach dem Burgenländer Hans-Peter Doskozil (51/SPÖ) zweit-jüngste in der LH-Riege ist. Die Rolle des "Benjamin" wird Doskozil allerdings jetzt los: Der künftige steirische Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) ist nämlich auch ein Jahr jünger als er. Er wurde am 15. März 51 – während Doskozil am 21. Juni 52 wird.