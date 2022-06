Heart of Noise, Cordial Cup und Wanda: Das ist am Wochenende los in Tirol

Plus

Der Juni beginnt gleich mit einem verlängerten Pfingstwochenende. Neben vielen Fußballturnieren, wie den Cordial Cup in den Kitzbüheler Alpen, steht auch viel Musik in den nächsten Tagen auf dem Programm. Die 12. Auflage des Heart of Noise Festivals macht Innsbruck erneut zum Ort für krative Grenzgänge. Und Wanda starten am Samstag in der Olympiahalle mit ihrer sommerlichen Konzertreise.